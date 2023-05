Milano | uomo in bicicletta investito e ucciso da un camion

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un ciclista è statoda un. L'incidente, come rende noto la Polizia locale che è intervenuta sul posto, è avvenuto questa mattina alle 10.40 in via Comasina all'angolo con via Novate. L'in, dopo l'impatto con un mezzo pesante, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è deceduto a causa delle ferite riportate. A quanto si apprende, la vittima sarebbe un cittadino cinese di 55 anni. L’autista dell'autoarticolato è invece un italiano della stessa età, risultato negativo ai test per alcol e droga.

Un altro ciclista è morto a Milano. L'incidente è avvenuto alle 10.40 all'angolo tra via Comasina e via Novate, nella periferia Nord della città. Secondo le prime ricostruzioni riportate da il Giorno, ...