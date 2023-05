Milano | sorella Pifferi | ' giusto no alla perizia non è un raptus | ancora zero scuse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023), 8 mag. (Adnkronos) - "Ci sarò sempre. Io non so più definire mia, ma so che sono dparte giusta: lei è mia, ma chi è morta è mia nipote". Vivianadi Alessia, la donna accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti nella sua culla la figlia Diana di soli 18 mesi, parla al termine dell'udienza davanti ai giudici del tribunale di. Anche questa volta, come nella scorsa udienza, indossa la maglietta con la foto della piccola trovata senza vita il 20 luglio scorso. "Credo sia statoda parte dei giudici non concederle la" per stabilire la capacità dell'imputata di stare nel processo, perché "ha lasciato la piccola una settimana da sola, non ...