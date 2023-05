Milano | scontro tra bici e mezzo pesante | morto ciclista

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 maggio 2023) L'incidente è avvenuto all'angolo tra via Comasina e via Novate. La vittima è un cittadino cinese di 55 anni Un altro, dopo essersi scontrato con un autoarticolato. L’incidente è avvenuto alle 10.40 all’angolo tra via Comasina e via Novate. Sul posto Polizia locale e 118, che ha trasportato ilin codice rosso all’ospedale Niguarda, dove l’uomo è. Sconosciute al momento le generalità della vittima, dal momento che non sono stati trovati i suoi documenti. Sull’episodio indaga la Polizia locale, che sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente mortale. A quanto si apprende, la vittima è un cittadino cinese di 55 anni. L’autista del bilico un italiano della stessa età, risultato negativo ai test per alcol e droga. Sia la ...