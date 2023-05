Milano | ciclista investito e ucciso da un camion | bici trascinata per 300 metri

(Di lunedì 8 maggio 2023) Undi 55 anni è morto dopo essere stato travolto da un. La vittima è un cittadino cinese residente a Cormano. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10.30 lungo le corsie di via Comasina, nella zona Nord della città, in direzione del centro del capoluogo lombardo. L’incidente è avvenuto all’altezza di via Novate, quando ilha svoltato a destra urtando ilcon la parte anteriore del mezzo, e trascinandolo per circa 300. Dopo essersi reso conto dell’impatto, il conducente delsi è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico sanitario e l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda, ma non c’è stato nulla da fare. Il conducente del, un italiano di 55 anni, è risultato ...

IN VIA COMASINA 08 maggio 2023 15:33 Fotogallery -investito e ucciso da un Tir a- - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ...Ilè stato travolto dalla parte anteriore del tir, ed è stato trascinato per circa 300 metri. Le misure del Comune diper ridurre la possibilità di incidenti L'incidente di oggi è ...Ennesima morte sulle strade a. Questa mattina, poco dopo le dieci e mezza, undi 55 anni stava percorrendo con la sua bici via Comasina quando all'angolo con via Novate si è scontrato con un autocarro. L'impatto è ...

Incidente a Milano, ciclista trascinato e ucciso da un camion MilanoToday.it

La proposta dell’associazione ambientalista è “clonata” da un programma ideato in Gran Bretagna: previsti anche test in sella nei punti più pericolosi ...“L’incidente in via Comasina di stamattina è la fotocopia di quello in Sormani, a sua volta di quello in Piazzale Loreto, prima ancora di quello in Bastioni di Porta Nuova: dagli inizi di novembre a o ...