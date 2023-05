Milano | autocarro travolge 54enne in bici trascinandolo per circa 300 metri

(Di lunedì 8 maggio 2023) Uncinese è morto all’ospedale Niguarda dopo essere stato investito ada unin via Comasina all’altezza di via Novate. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30. Da una...

Indagini in corso Sia la bicicletta che l'stavano percorrendo via Comasina diretti verso il centro di. Il ciclista circolava a destra del camion e - dai primi elementi raccolti dalla ...Salire su undi cantiere. Per vedere da lassù cosa si vede e, soprattutto, cosa no. E per usare la strada come spazio di tutti. Chi vorrà mercoledì alla Cascina Triulza (alle 16,30) potrà provare questa ...... lungo via Nazionale dei Giovi, c'è stato un incidente che ha visto il ribaltamento di un. Inoltre è stato richiesto il supporto dell'autogrù dei colleghi del Comando di. Dall'Agenzia ...

Incidente a Milano, ciclista trascinato e ucciso da un camion MilanoToday.it

L'incidente, come rende noto la Polizia locale che è intervenuta sul posto, è avvenuto questa mattina alle 10.40 in via Comasina all'angolo con via Novate. A quanto si apprende, la vittima è un ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...