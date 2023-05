Milan | Thiaw | 'Qualche dubbio dopo un po' mi era venuto | Bennacer mi ha preso per mano'

Francamente a livello centrale preferirei più,che il Tomori di quest'anno per fornire anche ...Giroud, non chiave, essenziale. Se andiamo in finale è perché ci porta l'uomo che ha più ...La lista UEFA delPortieri: Maignan, Mirante Difensori: Ballo - Touré, Calabria,, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, De Ketelaere, Brahim ...... Theo Hernandez è il migliore del match(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan 6, Calabria 6 (dal 1 st Kalulu 6), Kjaer 6.5 (dal 1 st6.5), Tomori 6.5, Theo Hernandez 7 (dal 34 st Ballo - Touré s.v.); ...

Milan, Thiaw rivela: “Ibrahimovic Più sei duro, più ti rispetta” Pianeta Milan

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Deutschland parlando della sua prima stagione in rossonero: "L'ho saputo poco prima dal mio agente. Ero agitato, ma Paolo è ...In merito alla concorrenza che ha trovato al Milan, Malick Thiaw ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport DE: "Ho imparato al Milan che devo mettermi alla prova in ...