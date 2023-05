..."Seguivo ilquando ero adolescente, alla fine degli anni '90. Un giocatore in particolare che mi ha fatto amare questa squadra è Andriy. Cercavo di imitarlo in allenamento, anche nel ...... a fianco di Paolo Maldiniz entrato all'82esimo al posto diin questo match. Tornando a Comandini, con ilcollezionò 13 presenze (non tutte dal primo minuto) e 2 reti in campionato, ...... come nel doppio pareggio del 2003 deciso dal gol die dalla rete sfiorata di Kallon. Ma ... eppure umiliato dalla sconfitta delin finale contro il Marsiglia (la sconfitta più ...

Milan, Shevchenko: “Ci tenevo molto alle partite contro l’Inter” Pianeta Milan

Olivier Giroud guiderà l'attacco del Milan nel doppio derby di Champions League che vale la finale, lui che sfiorò l'Inter nel 2020 ...Se il lusitano non sarà della partita, il belga è pronto a sostituirlo ma la decisione sarà presa mercoledì stesso ...