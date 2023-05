(Di lunedì 8 maggio 2023) Rafael, attaccante del, non dovrebbe giocare dopodomanil'Inter nell'andata delle semifinali di Champions League. Le ultime

Milan, pessimismo per Leao: verso il forfait mercoledì contro l’Inter Pianeta Milan

In casa Milan c'è attenzione e apprensione in merito alle condizioni di Rafael Leão, infortunatosi a pochi minuti dall'inizio della sfida vinta 2-0 contro la Lazio. L'elongazione all'adduttore rimedia ...