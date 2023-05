Milan | Leao resta in dubbio | Pioli studia le alternative

Cominciamo dai precedenti: a Genova contro la Sampviene espulso (per una rovesciata, doppio giallo) e quando ilrimane in dieci riesce a vincere su rigore di Giroud la partita; stesso ...... ci sono l'Inter e ilche stanno bene, pronte a un derby che comunque verrà deciso nella partita di ritorno. Il dubbiocondiziona i pronostici, l'eventuale assenza del portoghese sarebbe ...Brutte notizie per il, che per il derby di Champions perde: 'salta l'Inter mercoledì'. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 8 maggio ...

Daniele Adani, opinionista di Rai Sport ed ex calciatore in un'intervista ha parlato dell'euroderby tra Milan e Inter di Champions League ...In questo momento si parla solo di Leao. Il problema fisico accusato all'inizio del match con la Lazio l'ha costretto a fermarsi. Il portoghese, tuttavia, attraverso il programma The Residency, ha tra ...