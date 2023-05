Milan | Leao | «Non preoccupatevi per me | sul ritorno…»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole di Rafael, attaccante del, dopo l’infortunio contro la Lazio. Tutti i dettagli sulla sua condizione fisica Rafaelha parlato tramite il social network The Residency dopo la vittoria delcontro la Lazio. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Nonper il mio infortunio, tornerò presto!”. Ho fatto cure e dormito tutto il giorno. Voglio giocare e migliorare per raggiungere i miei obiettivi. Mbappè dovrebbe venire al, è già un tifoso rossonero». CONTINUA SUNEWS24.COM

Due vittorie per arrivare carichi all'euroderby.e Inter sprintano in campionato e ora finalmente possono pensare all'appuntamento che tutta ... Con o senza"Ce lo stiamo chiedendo tutti", ...Il primo successo è quello delsulla Lazio, che a San Siro, malgrado l'infortunio didopo 11 minuti, liquida la pratica biancoceleste già nel primo tempo grazie alle reti di Bennacer e ...... a seguire troviamo Dzeko a 7.00 (bet365 e Sisal), Giroud a 7.25 (StarCasinò Bet), Lukaku a 8.00 (bet365) ea 9.00 (StarCasinò Bet). I PRECEDENTIe Inter si sono affrontate 219 volte in ...

L’opinionista Giancarlo Padovan ha detto la sua su come le due squadre arrivano al derby di Champions. Giancarlo Padovan ha parlato di derby a Sky Sport. “Leao non è mezza squadra, mi è piaciuto Pioli ...Gli effetti di Gomorra sulla gente è stata una fortunata striscia di episodi comici dei The Jackal, che bene raccontava la follia collettiva scatenata dalla serie Sky. Ora in Italia si potrebbe tranqu ...