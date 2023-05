Milan | Leao | “L’infortunio non mi preoccupa | torno presto”

(Di lunedì 8 maggio 2023) In una chat sull’app “The Residency”, in cui si può dialogare con i calciatori, Rafaè tornato a parlare del suo infortunio: “Non mi, sono ottimista. Ho fatto cure e dormito tutto il giorno“. Il portoghese delha poi toccato altri temi, aggiungendo: “L’atmosfera delè la migliore che abbia mai provato“. Su De Ketelaere, invece: “Sarà un giocatore importante per noi nel presente e nel futuro, ha grandi qualità”. Infine, su Mbappé: “E’ il miglior giocatore che abbia mai affrontato. E’ già un tifoso rossonero, perciò dovrebbe venire al“. Trapela dunque serenità dalle parole di, che punta ovviamente a esserci in Champions League contro l’Inter, possibilmente già all’andata altrimenti al ...

Inter formazioni Ilin ansia per Rafael(più che altro si spera in un recupero in extremis per il derby di ritorno), con Saelemaekers favorito (su Rebic) a sostituirlo sulla ...E quindi, Rafaelche affida ai social ulteriori riflessioni sulle sue condizioni di salute, da ... Per esempio ha assicurato che 'l'atmosfera delè la migliore che abbia mai provato' e, ...Ed è questo il pensiero di chi governa ilcontro l'Inter all'andata solo se in massima sicurezza e se non verrà pregiudicato il ritorno e il finale di stagione. In caso contrario il ...

La sfida in semifinale di Champions parte col pronostico in perfetto equilibrio: 50% di possibilità a testa: chance che diminuiranno molto per la finalista che sfiderà Manchester City o Real Madrid. A ...Il calcio è fatto di momenti e i nerazzurri hanno la possibilità di approfittarne contro il Milan. Si parla di elongazione e quasi lesione, solitamente sono 20 giorni di stop… Leggi ...