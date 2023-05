Milan-Inter | semifinale Champions League | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il grande dubbio è Leao, che potrebbe saltare la sfida di andata per via dell’infortunio rimediato con la Lazio. La grande certezza è che sarà spettacolo. Il primo atto di, euroderby di, sta per andare in scena. Mercoledì 10 maggio, alle ore 21, si accenderanno i riflettori e a San Siro si alzerà il sipario sulla partita più attesa della stagione. Partita che sarà trasmessa in diretta su TV8, visibile in chiaro sul digitale terrestre al canale 8 oppure sul satellitare di Sky al canale 108 (le alternative sono il 121 e il 190, per chi ha l’HD).o, per due notti, diventerà dunque la capitale del calcio europeo. Il ritorno si disputerà martedì 16 maggio, sei giorni dopo la prima sfida. E lo stadio San Siro farà registrare il tutto esaurito in entrambe le date. Per la ...