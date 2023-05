Milan-Inter | poche chance di vedere Leao | il possibile sostituto ? Sky

(Di lunedì 8 maggio 2023) L’Euroderby tra, per la semifinale di andata di Champions League, si avvicina a grandi falcate: da Sky Sport le ultime sulle condizioni di Rafaele il nome dell’eventualein caso di forfait da parte del portoghese.? A dare nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Rafaelin vista dell’Euroderby dell’contro il(vedi articolo) è stata la redazione di Sky Sport. Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini, infatti,questa mattina ha svolto solamente terapie personalizzate e non si è allenato con il gruppo. Fondamentale sarà allora la giornata di domani per saperne di più sulle sue condizioni. «Ad oggi ledi...

Gianfranco Zola al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e ...Allenamento mattutino per ile Rafa Leao in vista della semifinale di andata di Champions League contro l'. Come riporta Milannews, l'attaccante portoghese non ha lavorato in gruppo dopo l'elongazione all'adduttore ...Una semifinale speciale a casa di chi l'euroderby l'ha già giocato una volta in carriera. Due tifosi - uno rossonero e uno nerazzurro - assisteranno alla partita tra, match di andata della semifinale di Champions League, a casa di Cristian Brocchi. L'ex centrocampista ospiterà nella sua abitazione di Milano i due supporter, vincitori di un contest ...

Milan-Inter, ecco perché siamo alla resa dei conti La Gazzetta dello Sport

Nyon, 8 mag. – (Adnkronos) – Squadra arbitrale tutta spagnola per Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League in programma mercoledì 10 maggio al Meazza di Milano. A dirigere la partita sarà ...Edin Dzeko, calciatore dell'Inter, a due giorni dalla sfida di Champions League contro il Milan ha rilasciato un'intervista a Uefa.com ...