Milan-Inter | Panucci | 'La vera finale di Champions è un'altra' VIDEO

Beppe Marotta sabato alle 16, con 'Vi racconto l'' e il presidente Paolo Scaroni domenica alle 16, con 'Il mio'.... nessuno dei tifosi, a parte qualche masochista o neofita che non sa esattamente che cosa lo aspetta, avrebbe voluto questo derby di Champions tra. I milanisti speravano, in cuor loro, ...Calciomercato: i rossoneri starebbero pensando al ritorno di Kessie: derby di mercato con l'all'orizzonte Notizia bomba dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato del. Come riportato dal ...

Anche nel 2003 nerazzurri e rossoneri si giocarono l’accesso alla finale di Champions in un derby rocambolesco e tesissimo. Noi interisti fummo eliminati senza perdere. Anche se siamo stoicamente vota ...Il Napoli punta per la prossima stagione a un clamoroso bis in campionato, beffando direttamente Inter, Milan e Juventus.