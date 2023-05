Milan-Inter | l’arbitro della semifinale d’andata sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano

(Di lunedì 8 maggio 2023) E’ stata ufficializzata la designazione arbitrale per ladi Champions League 2022/2023 tra. A dirigere il derby di San Siro, atto primo,loGil, coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Angel Nevado e dal quarto uomo José Maria Sanchez. A tinte spagnole anche il Var con Juan Martinez Munuera e Alejandro Hernandez. La sfida è in programma nella serata di mercoledì 10 maggio alle ore 21.00. SportFace.

Si avvicina, match di andata delle semifinali di Champions League. Una sfida da non perdere, in programma mercoledì 10 maggio live su Prime Video dalle ore 19:30, con calcio d'inizio alle 21:00

In casa Milan c’è attenzione e apprensione in merito alle condizioni di Rafael Leão, infortunatosi a pochi minuti dall’inizio della sfida vinta 2-0 contro la Lazio. L’elongazione all’adduttore rimedia ...Milan e Inter arrivano all'attesissimo derby di Champions al top della forma. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lele Adani 'gioca' in anteprima l'Euroderby: "L'assenza di Leao peserebbe ...