Milan-Inter | D’Ambrosio e Gosens monitorati | certezze su uno ? Sky

(Di lunedì 8 maggio 2023) Meno due a. Arrivano aggiornamenti ad Appiano Gentile per quanto riguarda. Inzaghi recupera quasi sicuramente uno dei due ULTIME ?alle prese con qualche acciacco fisico in vista della semifinale d’andata di Champions League. Se per Rafael Leao, le chance sono al ribasso (vedi articolo), in casa nerazzurra sono sotto osservazione Daniloe Robin. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, ottime possibilità per il jolly campano. Dovrebbe essere convocato e ci sarà. Quanto al tedesco, rimangono ancora dei dubbi: fondamentali i prossimi due allenamenti.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

si preparano al derby di Champions League con umori un po' diversi. Tra due giorni ci sarà il calcio d'inizio dell'andata della semifinale europea e Stefano Pioli è in ansia per la ...Perché da due anni a questa parteè anche Pioli contro Inzaghi, i due allenatori che si rincorrono, si sfilano scudetti, coppe e supercoppe, mentre i derby sotto la loro gestione si ...Squadra arbitrale tutta spagnola per, semifinale d'andata di Champions League in programma mercoledì 10 maggio al Meazza di Milano. A dirigere la partita sarà Jesús Gil Manzano , assistito dai guardalinee Diego Barbero e ...

Metti un derby a cena. Milan-Inter è già iniziata: "Vincerete voi perché..." La Gazzetta dello Sport

Su Tuttosport comincia l'avvicinamento al primo Euroderby di Champions League, con un riassunto in cinque punti per analizzare come stanno le contendenti. Si parte ...VERSO L'EURODERBY Nei rossoneri gira tutto intorno alle condizioni di Leao, Simone Inzaghi con il solito dubbio in regia Leao sì o Leao no Le ore di febbrile attesa che ci… Leggi ...