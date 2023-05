Milan-Inter | D’Ambrosio ci sarà | in dubbio Gosens | NEWS

Commenta per primo Al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli, Massimo Mauro parla dell'euroderby in Champions League : 'favorita, ma la tradizione delin Coppa peserà'.Commenta per primo Al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e Mauro, Gianfranco Zola parla dell'euroderby in Champions League : 'favorita, ma occhio al. Leao spacca'.Come vi avevamo anticipato qualche tempo fa , la semi - finale più attesa di sempre:vs, andrà in onda i n diretta su Prime Video domani 10 maggio . Le due squadre milanesi sono ...

Euroderby: scelto Gil Manzano, l’arbitro "intellettuale" enfant prodige del calcio spagnolo La Gazzetta dello Sport

Il Napoli punta per la prossima stagione a un clamoroso bis in campionato, beffando direttamente Inter, Milan e Juventus.Un'ode al Napoli di mister Spalletti. L'ha scritta il vicepresidente forzista del Senato, Maurizio Gasparri, in occasione del terzo scudetto. L'ex ...