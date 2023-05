Milan | Giroud | «Abbiamo ancora in testa la Supercoppa | dovremo essere al meglio»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Le parole di Olivier, attaccante del, in vista dell’euroderby dei rossoneri contro l’Inter in Champions League In vista dell’euroderby di mercoledì, l’attaccante delOlivierha parlato così ai microfoni di Eufa.com, analizzando il cammino fatto in Champions League. OBIETTIVO – «L’obiettivo è stare il più possibile in campo. Con il mio stile di vita sano, sono raramente infortunato, mi sento alla grande fisicamente. Perché non continuare? Amo il calcio e so quanto mi mancherà quando chiuderò. Chiedete a Ibrahimovic cosa ne pensa, è lo stesso per lui: ama il calcio e spinge sé stesso al massimo. Restare al top anche se il corpo avanza è tutta questione di passione, mentalità, professionalità e determinazione». RUOLO NELLO SPOGLIATOIO – «Ho questo ruolo di fratello maggiore per i miei ...

