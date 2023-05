“Migranti investiti da suv | 8 morti” Il video choc dal Texas

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 maggio 2023) Colombia: il Clan del Golfo minaccia i magistrati in Colombia Il giudice Alejandro Ramelli e l’assistente giudice Hugo Escobar sono stati minacciati ieri dopo le feroci polemiche tra Petro e il Procuratore Generale della Repubblica, Francisco Barbosa, che ha annunciato che per motivi di sicurezza manderà la sua famiglia all’estero.: uccisi 8Almeno otto sonoe sei sono rimasti feriti dopo che un suv ha investito un gruppo di persone ieri a una fermata dell’autobus a Brownsville, in, davanti a un centro di accoglienza per senzatetto, che funge anche da centro per. Un uomo è stato arrestato per quanto accaduto e, come ha spiegato alla stampa locale il tenente Martín Sandoval, si ritiene che possa essere stato intenzionale. La maggior parte delle vittime sono ...