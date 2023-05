Migranti | Comunità Sant’Egidio | lo scenario è complesso e caotico

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023) Bergamo. “È necessario andare verso un approccio interdisciplinare nella lettura e nella gestione del fenomeno migratorio, perché loa cui siamo di fronte è molto, oltre che”. Queste le parole di Marco Impagliazzo, presidente delladi, intervenuto lunedì 8 maggio in collegamento nel corso della rassegna ‘Bergamo Next Level – Costruire futuri connessì, la settimana di appuntamenti promossa da Università degli studi di Bergamo e Pro Universitate Bergomensi. “Ladiha promosso l’apertura di vie legali per l’ingresso in Italia di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità in particolare dalla Siria, dal Corno d’Africa e dai campi libici – ha proseguito Impagliazzo – Sono iniziative che ...