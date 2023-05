Roma, 8 mag. - E' disponibile in Italia teclistamab, primo anticorpo bispecifico per il trattamento del. Il farmaco, un anticorpo bispecifico umanizzato e pronto all'uso diretto contro l'antigene di maturazione delle cellule B (Bcma) e i recettori CD3 presenti sui linfociti T, è stato ...... rivela commosso il figlio Lorenzo, aggiungendo: "Lei lottava da tempo contro un, per cui a marzo le erano state sospese anche le cure, mentre papà soffriva di problemi respiratori e ..."L'importanza del vaccino" è il titolo della Pillola di Ricerca dedicata al tumore al collo dell'utero; "Il futuro degli anticorpi" quella sul; "La consulenza genetica e l'...

Mieloma multiplo, arriva in Italia primo anticorpo bispecifico Adnkronos

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - E' disponibile in Italia teclistamab, primo anticorpo bispecifico per il trattamento del mieloma multiplo. Il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...