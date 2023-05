(Di lunedì 8 maggio 2023)ha deciso di continuare a raccontare con il sorriso il suo percorso con la malattia. Dopo aver rivelato di avere un "carcinoma renale al quarto stadio", dal quale "non si torna indietro", la giornalista e scrittrice hato unsuiin cui la si vedersi i. Un po’ tesa all’inizio, ma in gran parte sorridente, con ironia scrive: “Stamattina la sardità dei mieiha ceduto ed è caduto il primo ciuffo". E ancora: "Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lancidi Tre ciotole", il nuovo libro in uscita il prossimo 16 maggio. "Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”, conclude ...

"Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo" scrive, che mostra in un video sui social il momento in cui le vengono rasati i capelli. A farle compagnia nelle immagini c'è suo figlio e alcuni amici: "Con l'ultimo barlume del taglio ...Messaggio forte dopo l'annuncio del tumore da parte diche si è rasata i capelli e ha condiviso il video sui social. Nelle scorse oreha annunciato di essere in una fase molto delicata della sua vita. La scrittrice sta, ...Roma - 'Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna', ha dettoannunciando di avere un tumore al quarto stadio in un'intervista al Corriere della Sera. Parlando di come ha deciso di affrontare i mesi che ha di fronte, ha spiegato che 'nel prenderci ...

Michela Murgia: "Ho un tumore mi restano pochi mesi di vita" Avvenire

Michela Murgia ha deciso di rasare i capelli e ha immortalato il momento in un video postato poi sui social. “Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo”, le parole ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Michela Murgia rasa i capelli per il cancro e pubblica le immagini sui social. VIDEO ...