Michela Murgia malattia | a cosa ha il tumore oggi? In passato che tumore ha avuto?

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nelle ultime ore l’annuncio disulla suaè divenuto virale: la scrittrice ha concesso un’intervista al Corriere della Sera nella quale si è raccontata a tutto tondo. La donna lotta con un, che è ormai arrivato al quarto stadio. Leggi anche: Simone Montedoro: chehal’attore e come...

Subito sotto troviamo il tema delle parole alla scrittrice. 'Oggi ammiroe mi spiace pensare che me l'ero persa', titola Giuliano Ferrara. DOMANI 'L'esame di Stato contro il ...L'annuncio diche ha parlato senza se e senza ma della malattia contro cui sta combattendo ha colpito e non poco il mondo della politica, della letteratura e del giornalismo. In tanti hanno voluto ...La famiglia queer diè pronta a rispettare il suo desiderio. La scrittrice ha annunciato di avere un tumore al quarto stadio: un carcinoma renale che le lascia mesi di vita. E ora ha comprato "una casa con ...

Chi c'è nella famiglia queer di Michela Murgia: il futuro marito Lorenzo Terenzi e gli altri Corriere della Sera

Premetto. Questa riflessione è di pancia. L’intervista di Michela Murgia in cui parla del tumore che la sta uccidendo, è ormai al quarto stadio e le rimangono pochi mesi di vita, è stato un pugno nell ...La famiglia queer di Michela Murgia è pronta a rispettare il suo desiderio. La scrittrice ha annunciato di avere un tumore al quarto stadio: un… Leggi ...