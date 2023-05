Michela Murgia | la vita e la carriera della scrittrice

Molto lontano dalla scrittrice per idee politiche, la sua malattia e il coraggio con cui la racconta hanno commosso profondamente Giuliano ...Nella famiglia queer dici sono il futuro marito Lorenzo Terenzi e gli altri 'Fillus de anima', figli dell'anima. Accabadora, il romanzo più famoso di. Si apre proprio con questa definizione. ...Nell'intervista in cui ha annunciato di avere un carcinoma renale al quarto stadio e pochi mesi di vita, la scrittriceha detto di essere prossima al matrimonio e di aver comprato casa a Roma, con dieci letti, per la sua " famiglia queer ". Chi ne fa parte Lo ha spiegato oggi il Corriere della Sera . ...

Chi c'è nella famiglia queer di Michela Murgia: il futuro marito Lorenzo Terenzi e gli altri Corriere della Sera

Fiorentino, classe 1988, attore regista e musicista, fa parte della numerosa "queer family" della scrittrice sarda ...Al Corriere della Sera la scrittrice Michela Murgia risponde alle domande sul suo ultimo libro nel quale racconta la malattia incurabile che le è stata diagnosticata e come la sta affrontando.