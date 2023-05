(Di lunedì 8 maggio 2023) L’ex stella della Juve: «Mi piacciono i calciatori, ma il resto è politica. Senza l’Avvocato non avrei fatto questa vita. Torino è la città del cuore»

Tra i protagonisti c'è sempre Zola e poi sono attesi, Roberto Donadoni, Attilio Lombardo, Christian Panucci, Alessio Tacchinardi, Borja Valero, Thomas Berthold e Mark Streit. 3 maggio ...Tra i protagonisti attesi, Roberto Donadoni, Gianfranco Zola, Attilio Lombardo, Christian Panucci, Alessio Tacchinardi, Borja Valero, Thomas Berthold, Mark Streit. Tra i Pro che ...La Francia Quella Francia che in un secolo e mezzo di storia calcistica ci regalerà campioni come Just Louis Fontaine,, Zinedine Zidane e Kylian Mbappe, quella Francia che conquisterà ...

Michel Platini: “Gioco a pallone solo con i miei nipoti, le partite mi annoiano” La Stampa

La competizione benefica organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro per raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica festeggia il suo diciottesimo compleanno l’8 maggi ...Tra questi Michel Platini, Roberto Donadoni, Gianfranco Zola, Attilio Lombardo, Christian Panucci, Alessio Tacchinardi, Borja Valero, Thomas Berthold, Mark Streit. Tra i Pro che parteciperanno, ...