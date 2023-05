Michel Platini e la Juventus di oggi | «Non mi hanno mai chiamato La Superlega? Si farà»

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 maggio 2023)guarda le partite e basta. Ma se si annoia dopo dieci minuti cambia canale. Il fuoriclasse che ha segnato la storia dellae della Francia ha superato la vicenda giudiziaria «con l’idea che fosse un complotto per farmi fuori».dice a La Stampa che chi lo ha sostituito «non sa nulla di calcio». E si sente vecchio: «Mi piacerebbe mettermi a disposizione di qualcuno che la pensi come me». Fa sapere a Paolo Brusorio che la«prima o poi si, ma non così. E non mi faccia dire altro». E dice che Carlo Ancelotti e Pep Guardiola sono i suoi allenatori preferiti. Insieme all’Ajax di Cruiff e al Barcellona tra le squadre spartiacque del calcio inserisce la suacon Giovanni Trapattoni allenatore. Una squadra ...