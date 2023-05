Mi occupo di biodiversità da 70 anni | avevo ragione a difenderla | ma continuiamo a sbagliare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Studio lada 70, da quandodue, se ben ricordo. I bambini hanno la biofilia: amore per la vita. Se vedono un animale lo vogliono toccare, e vogliono sapere cosa è, come si chiama. Se glielo dite, se lo ricordano. Imparano i versi degli animali, di solito vertebrati. Le informazioni sono immagazzinate rapidamente e senza sforzo, con un’ansia innata di sapere tutto: i primi libri sugli animali vengono studiati, letteralmente, anche prima di aver imparato a leggere. Bastano le figure. Con gli animali si impara a leggere: A come ape. B come balena, e via così, fino alla Z di zanzara. I bambini sono zoologi. Non a caso, nella Genesi, il creatore dà un solo compito ad Adamo: dare il nome agli animali. Non dico che questo valga per tutti i bambini (e bambine) ma per tutti quelli che ho conosciuto ...