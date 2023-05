Mezzo in avaria | lunghe code in autostrada in direzione Milano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Stezzano.sull’A4-Brescia nella mattinata di lunedì 8 maggio. Intorno alle 9 un camion insi è fermato sulla carreggiata all’altezza del centro commerciale Le Due Torri. Si sono formate rapidamente, circa 8 chilometri, nel tratto compreso tra Dalmine e Trezzo in. Per evitare il blocco Autostrade consiglia di percorrere l’A35 BreBeMi e di rientrare in A4.

Mezzo pesante in avaria sull'Autostrada A4: otto chilometri di coda Prima Monza

