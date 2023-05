Mercato Napoli | Kvaratskhelia via | l’erede arriva dalla Premier

(Di lunedì 8 maggio 2023), le ultime. Con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, gli azzurri programmano il prossimo anno ed in tal senso sono, ovviamente, tanti i nomi in ballo. Uno dei… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calcionews.com.

Napoli-Spalletti, clamoroso addio Cosa filtra | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Il ds dei partenopei tratta con De Laurentiis la risoluzione consensuale del suo contratto (ha ancora un anno). Sirene forti della Juventus ma anche tentazioni in Premier League ...Napoli chiama e Francesca Pascale risponde. L'ex di Berlusconi è corsa a Napoli insieme alla moglie Paola Turci per celebrare la vittoria del terzo scudetto ...