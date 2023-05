Mercato italiano - La Top 5 di aprile per canale di vendita - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 8 maggio 2023) Con l'arrivo dei dati didi, è il momento di approfondire anche la Top 5 dei modelli nei diversi canali di: privati, società, noleggio a lungo termine, a breve termine e immatricolazioni da parte delle concessionarie (inclusi gli esemplari destinati al noleggio). Nelle schede qui sopra, potete scorrere i modelli dalla quinta posizione alla prima in ordine di modalità di acquisto, con i nomi e i dati di immatricolazione di ciascuna vettura. In unse non ancora in perfetta salute, almeno in ripresa, con 126.209 immatricolazioni, il ruolo di traino del settore spetta al noleggio a breve con 13.811 vetture (+149%, ma prima c'è stato un lungo periodo di sofferenza) e del noleggio a lungo termine (33.369 registrazioni complessive), che con un +33% conferma il ruolo portante della locazione. ...