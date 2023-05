Meloni | Voglio riforme condivise | ma ho il mandato degli italiani per farle e le faccio comunque

(Di lunedì 8 maggio 2023) La presidente del Consiglio ribadisce la sua ferma determinazione ad andare sino in fondo nella partita dellecostituzionali. Con l'opposizione o senza: "No Aventino o dilazioni"

...premier Giorgia: 'Apprendo da una sua lunga intervista che la scrittrice Michela Murgia è affetta da un bruttissimo male. Non l'ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma..."Vorrei fare una riforma il più possibile condivisa, ma io la faccio comunque perché il mandato l'ho ricevuto dal popolo italiano". Lo dice il premier Giorgia, alla vigilia dell'incontro con le opposizioni, chiudendo la campagna elettorale del centrodestra ad Ancona. "La priorità è legare chi governa al consenso popolare, serve stabilità: basta con ...E in serata la premierha ribadito: 'Basta con le legislature ostaggio di chi cambia casacca, ne parleremo, iofare una riforma ampiamente condivisa ma la faccio e la faccio perchè ho ...

Riforme, strada in salita. Meloni: "Le voglio condivise ma ho il mandato per farle" Sky Tg24

“Non ci sono i soldi, non si può fare tutto, affrontiamo una situazione difficile e bisogna fare delle scelte”: lo ha detto Giorgia ...Prima Giorgia Meloni vedrà il Movimento 5 stelle. E, a differenza di quanto trapelato in un primo momento, ci sarà anche il leader Giuseppe Conte. Il calendario degli incontri con le opposizioni per p ...