Melanzane | non friggerele! Prepara questa ricetta per cena Solo 230 kcal

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 maggio 2023): non friggere!laper230Far mangiare le verdure ai bambini è sempre una missione quasi impossibile. Per riuscirci infatti bisogna unire le verdure alla creatività. Unaperfetta da far venire l’acquolina in bocca ai piccoli di casa è, senza dubbio, la torta diripiena. Tutta la famiglia la mangerà in un sol boccone tanto che il piatto rimarrà vuoto prima di subito. Questo piatto oltre ad essere perfetto da servire a, sarà delizioso anche servito a pranzo e durante qualsiasi occasione speciale. Vedrai che il palato e lo stomaco dei tuoi ospiti ti ringrazierà. Oltre a questo il piatto sarà un mix di bontà e leggerezza che potrà essere gustato da tutti, anche da chi è a ...