Mei di Ponte San Pietro | due open day e un’academy interna per formare nuovi talenti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 maggio 2023)San. Una academy, articolata tra momenti di studio e pratica in azienda, con lo scopo die preparareche avranno poi la possibilità di essere assunti e dueday per visitare una realtà di eccellenza e conoscere le opportunità offerte dal territorio bergamasco. MEI, azienda leader globale nella produzione di macchine per il settore ottico, lancia una serie di iniziative per attrarre gli studenti più brillanti e motivati della zona, da inserire in organico per far fronte alla crescita importante e costante degli ultimi anni. L’azienda diSanha presentato MEI Academy, un percorso di formazione per dieci diplomandi ad indirizzo meccatronico, meccanico o elettrico, composto da lezioni e attività on the ...