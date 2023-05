Meghan Markle | il “messaggio nascosto” nel giorno dell’incoronazione di Carlo III

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un tranquillo fine settimana all’aperto. È quello trascorso damentre il marito assisteva alla cerimonia di incoronazione del padre,III, nell’abbazia di Westminster. L’ex attrice è invece rimasta in California con i due figli, Lillibet e Archie, che proprio sabato ha festeggiato il suo quarto compleanno. Lo stessoè stata fotografata durante un’escursione con gli amici nei pressi della villa di Montecito. Mentre il marito entrava nell’abbazia da solo, vestito con un completo Dior,camminava sorridente indossando un semplice top, un paio di leggings scuri e una giacca verde militare, annodata in vita. A completare l’outfit, sportivo ma non troppo, un paio di occhiali Victoria Beckham e un cappello di paglia, oltre agli scarponcini da trekking. Al polso un bracciale ...

