Meghan Markle avvistata a fare un’escursione con gli amici dopo l’incoronazione di re Carlo III

(Di lunedì 8 maggio 2023) La mattina seguente la cerimonia di Westminster Abbey, che ha saltato per restare in California e festeggiare il compleanno del primogenito Archie,è stata fotografata insieme ad alcuninei pressi della sua villa di Montecito.: le prime immagini pubbliche della duchessa del SussexdiIII, come è noto, non ha partecipato aldel suoceroIII, ma ha preferito restare in California per accudire i figli e festeggiare il primogenito Archie che proprio lo scorso 6 maggio ha compiuto 4 anni. Tmz, però, l’ha “pizzicata” domenica mattina, giorno seguente al, ...

Leggi Anche Carlo III incoronato re: 'Sono qui per servire, non per essere servito' Leggi Anche Il principe Harry torna in America,avvistata a fare un'escursione con gli amici L'...Il Principe (pardon, l'ex Principe) Harry una volta terminata l'incoronazione di suo padre come Re Carlo è tornato in fretta e furia negli Stati Uniti d'America dove vive cone i figli. Alla cerimonia, però, la sua dolce compagna non si è presentata e la stampa si è divisa in due: chi sostiene che non sia stata invitata e chi, invece, è convinto che sia stata ...Certo è che, poche ore dopo la cerimonia di Westminster Abbey che ha saltato per restare in California e festeggiare il compleanno del primogenito Archie , è andata a fare un'...

Il principe Harry torna in America, Meghan Markle avvistata a fare un’escursione con gli amici TGCOM

Re Carlo non dimentica suo nipote Archie e durante la festa post incoronazione gli dedica un brindisi per augurargli buon compleanno. Il principino non era presente alla cerimonia: lui e la sorella Li ...La mattina seguente la cerimonia di Westminster Abbey, che ha saltato per restare in California e festeggiare il compleanno del primogenito, la duchessa è stata fotografata insieme a due amici (senza ...