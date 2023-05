Megan Gale | la dichiarazione shock a distanza di anni | “Ingannata a Vacanze di Natale”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Erano gliin cui i cinepanettoni vivacizzavano ile in cui valeva quasi ogni cosa, quandodivenne il volto più amato d’Italia grazie agli spot della Omnitel (oggi Vodafone). La showgirl australiana aveva tutti ai suoi piedi e Carlo Vanzina decise di offrirle una parte nel celebredi. Allora aveva solo 24, adesso ne ha 47 e vive a Melbourne. Di recente, la showgirl ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera per raccontare il suo passato italiano, facendo una confessione clamorosa.: le parole inaspettate Se chiedete quale sia stato il volto più influente degli2000, la risposta sarà sempre la stessa:. La ...

ha confessato un retroscena inedito sul successo da lei raggiunto in Italia e sulla sua partecipazione a Vacanze di Natale. Alla fine degli anni '90è diventata una vera e ...La modella australiana si racconta in un'intervista che ripercorre le tappe del suo successo in ...Stiamo parlando di, top model simbolo delle pubblicità della Vodafone/Omnitel dal 1999 al 2005. All'epoca aveva 23 anni e divenne subito una star, con partecipazioni al Festival di Sanremo ...

Che fine ha fatto Megan Gale “Ho camminato tra i serpenti in Tailandia, in Sardegna mi sono spinta… Il Fatto Quotidiano

Megan Gale ha confessato un retroscena inedito sul successo da lei raggiunto in Italia e sulla sua partecipazione a Vacanze di Natale.La modella e attrice australiana ripercorre la sua carriera in tv in un'intervista al Corriere della Sera con dei ricordi speciali anche nell'Isola ...