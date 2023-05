Meg Ryan fa la prima apparizione in 6 mesi – i fan non credono al suo nuovo look “irriconoscibile”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Megha fatto la suapubblica dopo seiin un programma di sostegno per Michael J. Foxdell’uscita deldocumentario che parlerà della sua battaglia contro il Parkinson. L’attrice, 61 anni, non compariva in pubblico da circa sei, avendo preso la decisione negli ultimi anni di allontanarsi dai riflettori. Secondo il Mirror, è tornata in vista per dare supporto all’amico Michael J. Fox ad una proiezione del suo progetto in uscita, “STILL: A Michael J. Fox Movie”. I due sono stati immortalati insieme e felici, nonostante i fan abbiano subito commentato ildi Meg. Alcuni l’hanno definita “”. L’articolo prosegue sotto la ...

DAGONEWS4 Una irriconoscibile ha fatto un'apparizione pubblica a New York. L'attrice 61enne, che non veniva fotografata da novembre, si è presentata alla proiezione del documentario Still, ...

Scopriamo insieme dove si trova il ristorante in cui Meg Ryan finge l'orgasmo più famoso della storia del cinema in Harry ti Presento Sally ...Meg Ryan è tornata sotto i riflettori, lasciando i fan senza parole, dopo sei mesi di assenza dalle scene ed ha posato accanto a Michael J. Fox durante un evento per la promozione del documentario del ...