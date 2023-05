Mef lancia BTp Valore per piccoli risparmiatori | prima emissione 5-9 giugno

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il primo Btpavrà una durata pari a 4 anni e un premio fedeltà per iche lo deterranno fino alla scadenza

Arriva un nuovo Btp pensato per il piccolo risparmiatore. Il Mef lancia infatti una nuova famiglia di titoli di Stato, chiamata Btp Valore. Il nuovo titolo, della durata di 4 anni che potrà essere sottoscritto senza riparto, sarà collocato dal 5 al 9 giugno.

Novità per i risparmiatori. Arriva un nuovo Btp pensato per il piccolo risparmiatore. Il Mef lancia infatti una nuova famiglia di titoli di Stato, chiamata Btp Valore. Il nuovo titolo, ...4 anni, premio fedelta' e cedole periodiche a tassi crescenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze annuncia il lancio dei BTp Valore, la nuova fa ...