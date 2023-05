Medicina | trapianto fegato salva 13enne con rara anomalia sangue addome

(Di lunedì 8 maggio 2023) (Adnkronos) – Undiai limiti dell’impossibile, durato 16 ore, ha permesso dire, alle Molinette di Torino, un ragazzo affetto da una rarissimanella circolazione delnell’complicata da ipertensione polmonare. A donare l’organo un bambino in Germania. Protagonista della vicenda un ragazzino di 13 anni seguito fin dai primi anni di vita alla Gastroenterologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino perché nato con una rarissimanella circolazione delnell’(Sindrome di Abernethy) che da sempre soffriva di una ‘intossicazione cronica’ perché tutto ilche arrivava dall’intestino non veniva filtrato dal ...

... per portare il ragazzino nelle migliori condizioni possibili al. Quest'ultimo è stato ... la sicurezza e la fattibilità dell'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto nelladi ...... per portare il bambino alnelle migliori condizioni possibili. E così quando il Centro nazionale trapianti ha segnalato al Coordinamento regionale trapianti Piemonte la disponibilità di un ...... prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di... 20/E del 13/05/2011); spese relative aldi organi; importi dei ticket pagati, se le spese ...

Medicina, trapianto fegato salva 13enne con rara anomalia sangue ... Adnkronos

affetto da una rara patologia e in attesa di un trapianto di fegato. Intervento record al limite dell’impossibile anche per i medici all’Ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Il ...Il gesto di generosità dei famigliari di un bimbo tedesco deceduto ha ridato nuova vita a un ragazzino italiano di soli 13 anni affetto da una rara ...