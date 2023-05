Medicina | trapianto fegato salva 13enne con rara anomalia sangue addome

(Di lunedì 8 maggio 2023) Torino, 8 mag. (Adnkronos Salute)() - Undiai limiti dell'impossibile, durato 16 ore, ha permesso dire, alle Molinette di Torino, un ragazzo affetto da una rarissimanella circolazione delnell'complicata da ipertensione polmonare. A donare l'organo un bambino in Germania. Protagonista della vicenda un ragazzino di 13 anni seguito fin dai primi anni di vita alla Gastroenterologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino perché nato con una rarissimanella circolazione delnell'(Sindrome di Abernethy) che da sempre soffriva di una ‘intossicazione cronica' perché tutto ilche arrivava dall'intestino non veniva filtrato dal ...

... prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di... 20/E del 13/05/2011); spese relative aldi organi; importi dei ticket pagati, se le spese ......la sua vita alla lotta alle malattie del sangue e che nel 1976 fu il primo ad eseguire un... "Maestri ed eccellenze dellaGenovese". La rassegna ha preso il via questa mattina, 6 ......i progetti di ricerca messi in campo dai ricercatori dell'Istituto Telethon di Genetica e... Ho fatto ildi fegato il 28 luglio 2006, dopo un anno e due mesi di attesa, ma non è una ...

Medicina, trapianto fegato salva 13enne con rara anomalia sangue ... Adnkronos

(Adnkronos) - Un trapianto di fegato ai limiti dell’impossibile, durato 16 ore, ha permesso di salvare, alle Molinette di Torino, un ragazzo affetto da una rarissima anomalia nella circolazione del sa ...Una anomalia nella circolazione del sangue. Una maratona in sala operatoria: 16 ore di intervento. Un anno di cure, con farmaci combinati e con dosaggi particolari, per preparare il paziente a quella ...