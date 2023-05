... quell'insieme di sintomi determinati dastato di stress permanente con il quale devono vivere il proprio lavoro il 52 per cento deie il 45 per cento degli infermieri che prestano la loro ...... ma comunque alimentano lo stress tra i' osserva il leader di Anaao Assomed. Su questo il ... ma anche di una situazione di sindrome di burnout diffusa, denunciata dastudio di Fadoi (società ...'È cosciente, secondo ile sue condizioni sono stabili, l'umore vivace', riferisce oggi il ...ha subito un trauma cranico. Due sono instato di stress e con commozioni cerebrali', ha ...

Medici, uno su due ha l'esaurimento: ogni anno centomila errori. E aumentano i rischi di infarto e di aborto ilmessaggero.it

CAMPOBASSO – In Molise la metà dei medici internisti riferisce di essere in burn-out e ben il 60% dichiara di aver pensato di licenziarsi nell’ultimo anno. Sempre la metà riferisce di… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...