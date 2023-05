Max Allegri addio in estate | se non vince l’Europa League si cambia | tifosi senza parole

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sono ore calde in casa Juventus dove non si fa altro che parlare dell’esonero dinonostante il secondo posto occupato in classifica dopo la vittoria contro l’Atalanta.la vittoria della stagione della Juventus può dirsi deludente proprio perché la squadra avrebbe dovuto lottare per lo Scudetto e invece col Napoli non c’è mai stata partita. Inè pronta una vera e propria rivoluzione in casa bianconera, con il primo a partire potrebbe essere proprio Massimiliano. Il ritorno dell’allenatore non ha dato i frutti sperati, con la nuova dirigenza che potrebbe voltare completamente pagina. In queste ore è arrivata la conferma, scopriamo che cosa potrebbe succedere a breve. Max– ANSA – grantennistoscana.itLa stagione della ...