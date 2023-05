Borja Valero al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli eMassimoal Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e: \''Nerazzurri favoriti, ma la tradizione del Milan in Coppa peserà\'' ...Borja Valero al Golf club Barlassina per un evento di Fondazione Vialli e

VIDEO / Mauro: “Inter favorita, ma la storia del Milan in Champions peserà” fcinter1908

Intervenuto negli studi di Pressing, Massimo Mauro, ex calciatore, ha parlato così in vista dell'Euroderby di mercoledì tra Milan e Inter ...L'ex centrocampista dell'Inter, a margine dell'evento di Fondazione Vialli e Mauro, traccia l'avvicinamento al derby di mercoledì ...