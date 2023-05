Mattarella e Meloni alla cerimonia per i 75 anni del Senato

Sono presenti sia il Presidente della Repubblica Sergioche la premier Giorgia. Gianni Morandi, per l'occasione, ha intonato l' Inno di Mameli. Le celebrazioni per i 75 anni del ...Il presidente della Repubblica, Sergioè in Senato per partecipare alle iniziative previste per celebrare i 75 anni della prima ... Alla cerimonia partecipa anche la premier Giorgia. Le ...La cerimonia si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio. All'evento parteciperanno il Presidente del Consiglio Giorgiae il Ministro dell'Interno Matteo ...

Senato, 75 anni fa la prima seduta: le celebrazioni con Mattarella, Meloni, La Russa e Fontana Corriere TV

L’eterno ragazzo ha cantato l’inno di Mameli di fronte, tra gli altri, al presidente Mattarella e alla premier Meloni. La Russa: “Grazie per l’interpretazione personale” ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Madama per le iniziative previste per celebrare i 75 anni della prima seduta (8 maggio 1948) del Senato. Ad accogliere il capo dello Stato ...