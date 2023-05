Mattarella da mercoledì in Norvegia | sicurezza ed energia in primo piano

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. (Adnkronos) -ed. Ruoterà soprattutto intorno a queste due questioni la Visita di Stato indel Presidente della Repubblica, Sergio, in programma dalla serata diprossimo, 10 maggio, a venerdì 12. Temi che da un anno mezzo, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, scandiscono quotidianamente l'agenda interna ed internazionale e che si legano al ruolo che il Paese nord europeo ha assunto nello scacchiere internazionale, sia nel rapporto con l'Unione europea che nelle relazioni bilaterali con il nostro Paese. Oslo infatti non ha mai esitato nel sostegno militare ed umanitario a Kiev, ponendosi come uno degli elementi di quel blocco scandinavo che si è andato configurando in questi mesi con l'ingresso della Finlandia nella Nato e di quello futuro ...