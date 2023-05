Massimo Giletti | il dramma della malattia | “Una forma grave di…”

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 8 maggio 2023)e ilvissuto in passato: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiositàvicenda. Uno dei conduttori che ha lasciato senza parole il mondo dello spettacolo è lui,. La sua carriera è costellata di successi, i suoi programmi hanno raggiunto l’apice dello share, tra questi ricordiamo L’Arena, Non è l’arena, Mattina in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri. Purtroppo, però, ha vissuto undavvero molto: ecco cosa è accaduto.racconta il suoFOTO ANSA Ildemocratico.comCome già anticipato, la professionalità è una delle potenzialità del grande conduttore. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, si ...