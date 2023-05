Massimo Bernardini | chi è la moglie Paola | “È mia complice in tutto”

(Di lunedì 8 maggio 2023)parla raramente della sua vita privata, ma a Da noi… A ruota libera ha citato la: “Con miaviaggiamo in Vespa. Siamo andati su e giù. È una prospettiva di libertà. Mia. Impossibile dirmi di no? Miame ne dice tanti e li incasso da più di quarant’anni”. Il giornalista sarà tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” in onda dalle 14.05 su Raiuno nello spazio dedicato alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. A proposito dei complimenti ricevuti da Piero Angela: “Avere la stima di una persona come Piero Angela per noi, perché ragiono per il mio gruppo di lavoro… Ci ha stimati perché ha visto un certo stile da servizio pubblico, un mix giusto di ironia e serietà”. A proposito del ...

... nonché voce di uno dei personaggi del nuovo film Disney/Pixar intitolato Elemental , è stato una delle persone intervistate dal programma TV Talk, condotto dache va in onda ogni ...Ospite dia Tv Talk, Stefano De Martino ha espresso un desiderio nel rispondere alle domande degli analisti. Ha ammesso di nascondere un sogno non ancora realizzato, che in futuro ...Stefano De Martino , ospite a Tv Talk (Rai Tre), ha rivelato diversi aneddoti interessanti relativi ai suoi impegni televisivi. Nel corso della chiacchierata cone gli analisti del programma, ha raccontato perché è stato messo in stand by il progetto Sing Sing Sing (la Rai lo aveva annunciato come novità della stagione in corso ma poi non se ...

Massimo Bernardini: età, moglie, figli, malattia e biografia del ... Tag24

In una recente intervista, Stefano De Martino ha risposto a una domanda su una sua eventuale presenza al Festival di Sanremo come conduttore.Grande successo per "Ritratti dal vero degli animali", l’ultimo corso promosso da "Arte e braille" organizzato dalla dottoressa Francesca Bernardini, dalla dirigente del provveditorato Donatella Buonr ...