Massimiliano Allegri l' Obsoleto

l'Obsoleto (non si è mai aggiornato, lui), il fulminato, l'antipatico, l'arrogante, il pigro (pigro vero), quello che avrebbe dovuto dimettersi mesi fa e che gioca da far pena, ha appena ...La forza d'ignorare potrebbe aiutare a zittire tutti', l'appello del tecnico bianconero. 'Per il resto - conclude - lasciamo giudicare e prendere provvedimenti chi di dovere', la ...Comuque oggi abbiamo visto una Juventus particolarmente differente rispetto quella che vediamo in altre partite, infatti oggiha deciso di lasciar spazio a giocatori che giocano ...

Nuova panchina dopo la Juve: scelta fatta per Allegri CalcioMercato.it

(non si è mai aggiornato, lui), il fulminato, l’antipatico, l’arrogante, il pigro (pigro vero), quello che avrebbe dovuto dimettersi mesi fa e che gioca da far pena, ha appena battuto l’Atalanta, un’A ...La Juventus di Allegri si gode la vittoria sull'Atalanta, confezionata anche grazie alla rete di Dusan Vlahovic nel finale ...