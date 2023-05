Maserati | l’ad Grasso parla di futuro e Formula E | “Muoviamo quelli che muovono il mondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023)torna in pista, in senso agonistico, ma anche commerciale. Il Tridente e il suo amministratore delegato Davidehanno scelto laE, il campionato delelettrico, per riportare il marchio nel motorsport, la ragione che aveva ispirato i fratelli modenesi nel produrre macchine. I dati del primo trimestre del 2023 sono più che incoraggianti anche fuori dai circuiti: i ricavi sono cresciuti del 65% e le vendite del 95%. In aprile le cose sono andate anche meglio in Italia (+192%) e più che bene in Germania (+84,5%), solo per citare due mercati. “Con l’arrivo delle elettriche torneremo a essere molto competitivi anche nel nord dell’Europa”, ha spiegatoa Montecarlo in occasione della gara diE del Principato di Monaco. Ed il manager ha le idee chiare ...