Marocchino sul caso Vlahovic | «Le diseguaglianze sono insite nell’essere umano Non si può risolvere»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Domenicoha parlato alla Domenica Sportivo delche ha visto coinvoltoin Atalanta-Juve Domenicoha parlato alla Domenica Sportivo delche ha visto coinvoltoin Atalanta-Juve. Le sue dichiarazioni: «Avete invitato l’ospite più adatto perché col cognome che mi ritrovo e che miritrovato di razzismo ne ho subito di tutti i colori. E non solo di razzismo: quando andavo a fare colazione al bar uno ordinava une io mi giravo. C’è solo una cosa che puòquesto problema: è l’ironia. Se i giocatori riuscissero a reagire a determinate situazioni con ironia tutto si abbasserebbe di livello. Sembra una cosa banale. Le sanzioni non hanno risolto niente. Anche di Gandhi ...

...alle ore 20 le Volanti hanno proceduto all'arresto per resistenza e lesioni di un... La polizia si è recata cosìposto a controllare. Alla vista degli agenti, l'uomo ha iniziato subito ad ...Nel corso di un viaggio verso una grande villa, una coppia benestante sull'orlo del divorzio investe e uccide accidentalmente un giovaneche vende fossiliciglio della strada. Su Iris ...Per l'aggressione è stato fermato un 26enneFadil Monir,. Il giorno dopotavolo dei magistrati del Dipartimento fasce deboli, diretto dal procuratore aggiunto Letizia Mannella , erano ...

Questura Monza e Brianza – La Polizia di Stato arresta 34enne ... Questure sul web

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Quarta vittoria consecutiva per l’atleta marocchino 44enne, da 20 anni in Italia. Ben 17 e Paesi rappresentati. Ecco la classifica ...